MILANO (ITALPRESS)- In aumento rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono 115, di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivì. Calano i decessi, che rispetto ai 21 di ieri, oggi sono 4 (per un totale complessivo di 16.675) . Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. Ieri i nuovi positivi al covid erano stati 98. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 9.758 (ieri 9.440). Stabili i ricoverati sia in terapia intensiva (41) che negli altri reparti (241). Aumentano i guariti/dimessi, in tutto 67.871 (+261), d cui 65.548 guariti e 2.323 dimessi.

Sono 24 i nuovi positivi nel Milanese, di cui 12 nella città di Milano. I numeri di oggi sono quindi in linea con quelli di ieri quando nella Provincia di Milano i casi erano stati 28, di cui 17 a Milano città. Se dopo la scoperta di due focolai nel Mantovano, i casi calano, oggi sono 3 (ieri 5), salgono nel Cremonese, dove oggi i sono 10, il doppio rispetto ai 5 di ieri. In aumento anche i positivi delle ultime 24 ore nel Pavese dove i casi odierni sono 11 contro i 3 di ieri.

Trend stabile nelle altre province lombarde: i casi sono 22 a Bergamo (ieri 23), 15 a Brescia (ieri 9), 2 a Como (ieri 5), 4 a Lecco (ieri 2), 4 a Lodi (ieri 3), 4 a Monza Brianza (ieri 2), 3 a Sondrio (ieri 2), 4 a Varese (ieri 5).

(ITALPRESS).