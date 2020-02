“E’ una buona notizia che i cittadini stiano osservando le disposizioni. I dati ci confermano un calo del 20% negli accessi ai Pronto soccorso nell’ultima settimana a dimostrazione dell’efficacia delle indicazioni che sono state recepite dai cittadini. E’ inutile recarsi al Pronto soccorso se non in caso di una chiara necessita’”. Lo dice in una nota l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Da oggi – aggiunge – è attivo il numero verde 800.118.800 che da questa mattina in poche ore ha già ricevuto mille chiamate e che si affianca al 1500 ed il numero delle emergenze 112 per tutte le informazioni e l’assistenza sul COVID-19”.

