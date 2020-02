Notizie positive sul ricercatore italiano arrivato dalla Cecchignola, dopo il rimpatrio da Wuhan, risultato positivo al test del Coronavirus e ricoverato all’Istituto Spallanzani: “E’ in buone condizioni generali con quadro clinico invariato; persiste lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione. Il paziente ha iniziato terapia antivirale. Il giovane è assolutamente sereno, mantiene costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di recercatore”, si legge nel bollettino emesso dai medici questa mattina. “Il ministero della Salute ci ha comunicato che sta arrivando all’Istituto una signora a scopo precauzionale dalla Cecchignola. Ne verificheremo le condizioni”, comunicano i medici dell’Istituto Spallanzani parlando con i giornalisti.

Continuano a essere stazionarie le condizioni di salute della coppia di cittadini cinesi: “I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan sono tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili, con parametri emodinamici invariati. Continua il trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi – conclude il bollettino è tuttora riservata”.

(ITALPRESS).