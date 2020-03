“Abbiamo appena nominato nella seduta di giunta Guido Bertolaso come consulente del presidente Fontana nell’emergenza Coronavirus. In particolare si occuperà della realizzazione del nuovo ospedale alla Fiera”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, intervenendo ai microfoni di Skytg24. “Il compito di Bertolaso sarà quello di mettere insieme tutte le attrezzature che ci servono e di realizzare il nuovo ospedale all’interno della Fiera” ha aggiunto.

Riteniamo insufficiente la misura sui lavoratori autonomi perché si parla di 500 euro di ristoro per le Partite Iva e questo ci pare insufficiente” ha detto il vice presidente della Regione Lombardia. “Vorremmo inoltre i poteri in stile Ponte Morandi al presidente della Regione o comunque al commissario per andare velocemente al ristoro delle imprese” ha aggiunto. “Abbiamo chiesto la cassa integrazione in deroga anche per chi ha solo un dipendente e l’aumento di circa un miliardo sul sistema sanitario e altrettanto per la protezione civile. Tutto questo ci sarà sicuramente” ha concluso Sala.

“Abbiamo sempre più evidenza scientifica che il contagio in Lombardia sia arrivato dalla Cina alla Germania e da lì alla Lombardia. Non è per fare una critica alla Germania, ma per capire che non è l’Italia il Paese degli untori, ma è una emergenza di carattere internazionale”.

