FIRENZE (ITALPRESS) – “L’aspetto della tracciabilità è fondamentale. Da lunedì il numero dei tamponi a cui noi vorremmo arrivare sarà in prossimità dei 17.500, cifra numerica che ci eravamo proposti di raggiungere, ma sarà importante anche la modalità di come accedere a tali tamponi. Avere un portale con il quale si possa accedere in via informativa per la prenotazione dei tamponi è un servizio che a mio giudizio è molto utile e più snello come modalità di accedere al tampone”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, presentando il portale internet dal quale da domani, 18 ottobre, tutti i cittadini toscani potranno prenotare on line la possibilità di fare il tampone per la verifica della possibile presenza di Coronavirus. “Inoltre ci sarà il servizio di prenotazione dei test sierologici e proprio il commissario Arcuri ci ha detto che a livello nazionale ne ha previsti 5 milioni e con molta probabilità tale numero poi salirà – ha aggiunto Giani – Saremo la prima regione che fornirà questo portale on line che sarà molto utile ed ha già destato la curiosità degli altri presidenti delle regioni; sarà un modello anche per le altre regioni italiane”. “Ringrazio i direttori delle Asl toscane, stiamo seguendo il contesto della curva epidemiologica e lavoriamo per prevenire il numero dei contagi che sta crescendo”, ha concluso il presidente.

(ITALPRESS).