“Noi abbiamo studiato con la Protezione Civile di realizzare in Fiera a Milano 500 posti letto di terapia intensiva. Qui però abbiamo bisogno di respiratori e personale. La Protezione Civile ci deve dare una risposta in queste ore. Se arrivano, noi in sei giorni prepariamo il modulo, che potrebbe essere anche messo al servizio del paese, e quindi spostarsi in altre Regioni. E sarebbe molto importante”. Lo ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, questa mattina a Omnibus su LA7.

