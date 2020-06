ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo agito al meglio delle nostre possibilità. Arriverà il momento in cui si rifletterà su tutto, ma a mente serena. Abbiamo sentito ingigantire qualunque cosa veniva fatta, la scienza non ci ha dato un’indicazione chiara su come agire. In Lombardia è esplosa una bomba atomica che ha trovato tutti impreparati, noi l’abbiamo gestita al meglio delle nostre capacità”. Lo ha dichiarato a Mattino Cinque su Canale 5 l’assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera, intervenuto sul tema della gestione dell’emergenza coronavirus nella regione.

