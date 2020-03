ROMA (ITALPRESS) – Un carabiniere del comando provinciale di Palermo e’ risultato positivo al coronavirus che causa la Covid-19. L’uomo e’ ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico. Secondo quanto si apprende, non e’ intubato e le sue condizioni sono discrete.

Il militare dell’Arma era rientrato a Palermo, transitando dall’aeroporto di Verona, il 24 febbraio scorso dal Trentino-Alto Adige, dove si era recato per una settimana bianca. L’indomani era tornato in servizio, ma i superiori lo hanno invitato alla quarantena precauzionale. Proprio mentre era in quarantena nella sua abitazione sono apparsi i primi sintomi febbrili, segnalati come da protocollo al medico di base. Nei giorni successivi sono apparsi anche sintomi respiratori, che hanno portato poi all’accertamento della positivita’ al coronavirus e al ricovero. Anche i carabinieri che hanno avuto contatti con lui sono in quarantena ed e’ scattata la sanificazione degli ambienti del comando provinciale.

(ITALPRESS).