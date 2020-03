Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie di San Marino rende noto l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19. Ad oggi sono 126 i casi positivi, di cui 62 ricoverati all’Ospedale di San Marino (12 in Rianimazione con sintomatologia severa – 3 femmina e 9 maschi -, 50 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati -29 maschi e 21 femmine -) e 64 in isolamento sul territorio e a domicilio; 14 decessi; 4 guariti; 39 dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche a partire dal gg 14 marzo (4 oggi); 244 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (225 laici, 18 sanitari, 1 Forze dell’Ordine); 346 quarantene terminate. Totale quarantene attivate 590.

