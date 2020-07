Il governo maltese ha l’intezione di utilizzare le navi per “mantenere i migranti in quarantena”. La decisione è stata annunciata oggi, dopo che Malta ha registrato un picco in casi positivi di Covid-19, specialmente tra i migranti entrati a Malta negli ultimi giorni. Da lunedì scorso, due gruppi di migranti sono arrivati a Malta; 85 su 113 sono stati trovati positivi.

Durante la pandemia, il governo maltese ha pagato 1,7 milioni di euro agli operatori locali, per tenere in mare 400 migranti su navi private.

Il ministero degli Affari interni ha affermato che sono già state prese tutte le precauzioni necessarie nei casi dei migranti positivi al Covid e in tali casi sono sempre stati tenuti isolati. Il governo maltese ha aperto una clinica gestita dalla Croce Rossa nel centro aperto di Hal Far.

“Il governo sta lavorando duramente per controllare gli arrivi dei migranti a Malta – fa sapere il ministero -. Nelle ultime settimane, migliaia di migranti che hanno iniziato il loro viaggio dalla Libia sono stati salvati nelle acque libiche e riportati indietro. Sono proseguiti anche i tentattivi di ricollocamento e quelli non idonei alla protezione umanitaria sono stati rimandati nel loro paese di origine”.

