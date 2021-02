TORINO (ITALPRESS) – Sono 5 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale è ora di 9.351 deceduti risultati positivi al virus. 1526 invece i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 237 dopo test antigenico), pari al 5.9% dei 25.724 tamponi eseguiti, di cui 16.963 antigenici. Dei 1526 nuovi casi, gli asintomatici sono 542 (35,5%). I casi sono così ripartiti: 201 screening, 827 contatti di caso, 498 con indagine in corso; per ambito: 31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 155 scolastico, 1.340 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 249.072. I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.938 (+29rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.962.461 (+25.724rispetto a ieri), di cui 1.148.951risultati negativi.

