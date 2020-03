Una raccolta fondi per l’acquisto di due ventilatori polmonari per i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, a Gela, nel Nisseno. L’iniziativa è stata lanciata dal Santabarbara Hospital.

“Grazie all’accordo siglato da questo ospedale con l’Asp di Caltanissetta, dentro la nostra struttura abbiamo predisposto 30 nuovi posti letto per i pazienti dell’ospedale Vittorio Emanuele – sottolinea una nota del Santabarbara Hospital -. Stiamo fornendo al Vittorio Emanuele anche le nostre attrezzature tecnologiche, ma in questa situazione di emergenza è necessario fare di più, soprattutto per i pazienti più gravi”.

“L’obiettivo di questa raccolta fondi – prosegue la nota – è l’acquisto di due ventilatori polmonari per i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Rivolgiamo l’appello ai singoli, alla comunità, alle imprese e agli imprenditori che hanno la forza di mettere le proprie risorse al servizio del senso civico. Non c’è più tempo. La popolazione di Gela conta 75 mila abitanti. Se 5 mila cittadini donassero solo 10 euro a testa, in poche ore avremmo raggiunto l’obiettivo”.

(ITALPRESS).