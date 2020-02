ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo complessivamente 132 persone risultate positive al coronavirus, di cui due decedute e una guarita. Nel dettaglio al momento abbiamo 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio”. Lo ha affermato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando i giornalisti per fare il punto sul coronavirus Covid-19 in Italia.

Borrelli ha spiegato che “26 contagiati sono in terapia intensiva”. Oltre tremila i tamponi eseguiti, “un livello elevatissimo di screening sanitario”, ha proseguito il commissario all’emergenza.

“Non siamo riusciti ancora a individuare il paziente zero, e’ difficile anche per questo formulare ipotesi sulla diffusione del virus”, ha poi spiegato Borrelli, che ha aggiunto: “Stiamo definendo una serie di linee guida sui comportamenti da tenere nelle aree chiuse e anche nel resto del Paese se ci dovesse essere l’esigenza”.

(ITALPRESS).