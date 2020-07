ROMA (ITALPRESS) – Sono 88 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Lo riporta il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. In totale i casi registrati da inizio epidemia raggiungono quota 95.459. Il totale delle vittime in regione sale a quota 16.788, con 10 nuovi decessi registrati. I guariti sono in totale 71.416 (+244) mentre il numero di attualmente positivi è di 7.255. Cala di 10 unità il numero dei ricoveri (149) mentre resta stabile (22) il numero dei lombardi in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.084.

