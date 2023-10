ROMA (ITALPRESS) – Vittoria per la coppia di padel di Athletica Vaticana formata da Barbara Salvucci e Fabrizio Peloni sul campo del Foro Italico. I due si sono imposti battendo in finale, al tie-break, una coppia maschile. Al torneo hanno preso parte anche Barbara Carusi, vice direttore di Vatican Padel, e Stefano Bertoglio. Presenti in campo per sostenere “Tennis and Friends – Salute e Sport”: una manifestazione, nata nel 2011, che unisce sport, spettacolo e solidarietà per la prevenzione e promozione della salute con screening gratuiti in diverse discipline mediche. Per Vatican Padel – la Federazione Vaticana che è membro ufficiale della FIP – International Padel Federation – è stata una partecipazione particolarmente sentita nel ricordo di Gaia e Camilla, le due amiche sedicenni morte, investite da un’auto, a Corso Francia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019.

Condividendo così gli obiettivi della Associazione Gaia Von Freymann Saracino: “L’Associazione nasce nel ricordo di Gaia e Camilla con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e le famiglie sui rischi della strada e alimentare un flusso costante di impegno solidale sui temi sociali”.

– Foto Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]