VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Si chiude con due azzurri ai

piedi del podio il sabato dedicato alle due prove individuali

della Coppa del Mondo di spada a Vancouver per il gruppo italiano

del Ct Dario Chiadò. Nella gara femminile è quinta Giulia Rizzi

mentre in quella maschile settima posizione per Valerio Cuomo. La

giornata di Giulia Rizzi è iniziata con il successo per 15-8 sulla romena Sont nel tabellone da 64. La medaglia d’oro a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha poi proseguito con la vittoria sulla tedesca Ehler 15-12 nel turno delle 32 prima di avere la meglio, nel derby azzurro degli ottavi di finale, su Alice Clerici con il risultato di 15-11 negli ottavi di finale. Lo stop per la friulana delle Fiamme Oro è arrivato nei quarti con la sconfitta 10-9 subita dall’atleta di Hong Kong Hsieh. Rizzi ha chiuso così in quinta piazza, confermandosi sempre ai massimi livelli dopo l’argento del debutto negli Emirati Arabi. Si è fermata tra le migliori 16 la corsa di altre tre azzurre: buone prove per Federica Isola (11^), Sara Maria Kowalczyk (12^ dopo la vittoria all’esordio stagionale) e Alice Clerici (superata proprio da Rizzi) che ha chiuso in 16^ posizione.

Così le altre italiane al via oggi: 25^ Gaia Caforio, 42^ Vittoria Siletti, 48^ Roberta Marzani. Nella gara maschile è Valerio Cuomo a chiudere ai piedi del podio. L’atleta campano ha iniziato la giornata con il successo per 10-9 sullo svizzero Brunold nel tabellone dei 64. La giornata per lo spadista delle Fiamme Oro è proseguita con la super vittoria 15-14 sul numero 1 del tabellone, il giapponese Kano. Negli ottavi di finale il polziotto classe 1998 si è poi imposto 15-12 sul ceco Jurka. Valerio Cuomo si è poi dovuto arrendere solo nell’incontro valdio per le medaglie dallo spagnolo Gavalda 15-12 finendo la sua gara con un ottimo 7° posto. Stop negli ottavi di finale per Davide Di Veroli (10°) e Giulio Gaetani 14°, autori di prestazioni positive. Marco Paganelli ha chiuso al 59° posto. Oggi nella serata italiana al via la quarta ed ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di spada a Vancouver. Spazio per le competizioni a squadre con l’Itlaia che al femminile schiererà Gaia Caforio, Federica Isola, Roberta Marzani e Gaia Traditi mentre nella prova maschile spazio per Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti.

– Foto BIZZI/Federscherma –

