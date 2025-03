Coppa del Mondo Paralimpica, a Pisa altre due medaglie per l’Italia

PISA (ITALPRESS) – Arrivano altre due medaglie per l’Italia nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Nel sabato del PalaCus è argento per Andreea Mogos nella sciabola femminile categoria B mentre conquista il bronzo Michele Massa nella spada maschile B.

Sotto gli occhi del Presidente federale Luigi Mazzone, il bottino azzurro che sale così a sei medaglie dopo la tre giorni di competizioni individuali e prima delle gare a squadre “Open”, con formazioni composte da uomini e donne, in programma domani. Andreea Mogos, dopo un girone perfetto con cinque vittorie in altrettanti assalti, ha battuto negli ottavi di finale la francese Demaude con il punteggio di 15-7.

L’atleta delle Fiamme Oro ha proseguito la sua giornata con la netta vittoria per 15-6 contro l’atleta di Hong Kong Tong, conquistando la certezza della medaglia. In semifinale ancora un match dominato dall’azzurra che con il risultato di 15-7 finale ha battuto l’ucraina Doloh. Lo stop per Andreea Mogos è arrivato solo in finale, con il punteggio di 15-9, contro la georgiana Khetsuriani, che ha decretato una preziosa medaglia d’argento. Sempre nella sciabola femminile B è fermata a un passo dal podio Julia Anna Markowska, che ha chiuso sesta battuta nei quarti per 15-12 dalla polacca Strawinska. Medaglia di bronzo per Michele Massa tra gli spadisti categoria B.

L’atleta dell’Accademia della Scherma Fermo è entrato in gara negli ottavi di finale dove ha avuto la meglio del giapponese Sasajima per 15-14 dopo un assalto molto emozionante. Nei quarti ancora un successo per il giovane azzurro che ha avuto la meglio dell’atleta neutrale Ivaniev con il risultato di 15-13. Lo stop per Michele Massa è arrivato in semifinale dove è stato superato dall’ucraino Datsko 15-13 conquistando così il terzo gradino del podio. Per lui bronzo e abbraccio da un’altra marchigiana doc, la pluri-olimpionica Valentina Vezzali, a Pisa da delegata per i rapporti istituzionali della Presidente della Federazione Italiana Scherma.

Sesto posto per Emanuele Lambertini nella spada maschile A. La prova dell’azzurro è iniziata negli ottavi di finale battendo il transalpino Citerne con il punteggio di 15-8. Per l’emiliano delle Fiamme Oro lo stop è arrivato nei quarti contro l’ucraino Manko per 15-13. Nella stessa prova 11° Edoardo Giordan, 22° Samuele Frascaroli e 27° Gabriele Maria Albini. Domani la quarta e ultima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa con le competizioni a squadre “Open” alle tre armi.

-Foto Federscherma-

(ITALPRESS).