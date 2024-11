TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Sono 10 le atlete azzurre del Ct

Stefano Cerioni che si sono qualificate per il tabellone

principale individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto

femminile iniziata oggi a Tunisi. Erano già ammesse alla giornata

di sabato grazie alla posizione nel ranking Martina Favaretto,

Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini e Francesca

Palumbo. Fin dalla fase a gironi si sono aggiunte a loro Anna

Cristino ed Erica Cipressa, in virtù di un ottimo avvio di gara.

Grazie ai successi nei tabelloni preliminari ad eliminazione

diretta, poi, hanno staccato il pass per il tabellone principale

anche Camilla Mancini, Martina Sinigalia e Aurora Grandis. Si è

fermata all’ultima stoccata di oggi la prova di Irene Bertini

battuta per 15-14 dalla giapponese Takeyama. Stop nel match del

tabellone da 128 per Giulia Amore.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto in Tunisia continua con la fase preliminare della competizione maschile in cui otto azzurri saliranno in pedana per cercare un posto nella giornata “clou” di sabato: Giulio Lombardi, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Tommaso Martini, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Federico Pistorio. Sono invece già ammessi per diritto di ranking i “top 16” Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi.

– Foto BIZZI/Federscherma –

(ITALPRESS).

