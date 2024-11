BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Nel giorno della doppietta femminile negli Emirati Arabi, con il successo di Sara Kowalczyk davanti a Giulia Rizzi, anche la spada maschile brilla nella prima tappa di Coppa del Mondo a Berna: medaglia d’argento Giacomo Paolini mentre è bronzo per Matteo Galassi.

Un grande inizio di stagione per gli spadisti azzurri del ct Dario Chiadò che conquistano ben quattro medaglie nel primo weekend stagionale a poco meno di tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024. In Svizzera si tratta delle prime medaglie in Coppa del Mondo Assoluti sia per Paolini che per Galassi, sul podio dei big pur essendo ancora appartenente alla categoria Under 20. La gara di Giacomo Paolini e di Matteo Galassi, entrambi provenienti dalle qualificazioni del venerdì, è iniziata con i successi nel primo turno ad eliminazione diretta – rispettivamente – contro il francese Billa per 15-11 e il giapponese Yamada con il punteggio di 15-14. Nel turno dei 32 lo spadista del Centro Sportivo Esercito ha avuto la meglio per 15-10 sul belga Loyola mentre l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri si è imposto 15-13 sul tedesco Herzberg. Ancora due vittorie per gli italiani negli ottavi di finale con Paolini che ha superato 15-12 lo statunitense Imrek mentre Galassi ha battuto, grazie al risultato di 12-8, l’altro tedesco Bellmann. Entrambi gli azzurri hanno poi conquistato il primo podio in Coppa del Mondo Assoluta grazie alle vittorie nei quarti contro il giapponese Kano, superato 15-8 da Paolini, e l’egiziano Elsayed, sconfitto all’ultima stoccata da Galassi per 15-14.

Si è arrivati così al derby italiano di semifinale in cui Paolini ha avuto la meglio su Galassi con il punteggio di 15-6. In finale si è fermata la corsa del classe ’98 che è stato superato dall’ungherese Koch per 15-9 chiudendo comunque con uno splendido argento. Medaglia che luccica, proprio come il bronzo di Galassi.

Si è fermata nei quarti di finale l’ottima prova di Giulio Gaetani battuto 15-7 dal cinese Zhang che ha chiuso all’ottavo posto dopo aver vinto i primi tre match di giornata contro l’israeliano Frielich 15-14, il danese Joergensen 10-9 e lo spagnolo Romero con il punteggio di 15-10. Tra i “top 16” anche Valerio Cuomo, che ha chiuso in 15^ posizione, mentre si sono piazzati 39° Davide Di Veroli e 53° Enrico Piatti. Il weekend di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna si concluderà nella giornata di domani con la prova a squadre. L’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Davide Di Veroli.

Si chiude invece ai piedi del podio la prova di due azzurri nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile ad Orano: “zona medaglie” sfiorata per Pietro Torre e Dario Cavaliere, rispettivamente 5° e 8° classificato nella gara individuale maschile. Nella competizione femminile, invece, per quattro italiane stop nel tabellone delle 32.

La gara di Pietro Torre e Dario Cavaliere è iniziata con i successi rispettivamente nel derby contro Giovanni Repetti con il punteggio di 15-8 e all’ultima stoccata sul tunisino Ferjani 15-14. Nel tabellone dei 32 lo sciabolatore livornese delle Fiamme Oro ha avuto la meglio sul giapponese Rikitake 15-7 mentre l’atleta napoletano del Centro Sportivo Esercito si è imposto sul turco Aslan 15-10. Ancora due successi per gli sciabolatori italiani negli ottavi di finale con Pietro Torre che, per 15-7, ha superato il polacco Stasiak 15-7 mentre Dario Cavaliere ha vinto contro il cinese Shen 15-11. Lo stop per i due azzurri è arrivato nei quarti di finale con il toscano battuto dal romeno Nitu 15-13 e il campano dallo spagnolo Madrigal 15-14. Due sconfitte beffarde, due medaglie sfiorate proprio sui titoli di coda, ma restano le ottime prove per entrambi gli azzurri del ct Nicola Zanotti, con il 5° posto di Pietro Torre e l’8° Dario Cavaliere. Così gli altri azzurri: 17° Luca Curatoli, 34° Michele Gallo, 40° Matteo Neri, 43° Lorenzo Ottaviani, 46° Giacomo Mignuzzi, 54° Marco Mastrullo, 56° Giovanni Repetti. Sempre sulle pedane algerine è fermata nel turno delle 32 la prova di quattro atlete italine nella competizione di sciabola femminile. Sono rispettivamente 21^ Alessia Di Carlo (sconfitta all’ultima stoccata dalla francese Noutcha 15-14), 22^ Rebecca Gargano (battuta 15-11 dalla coreana Choi), 23^ Eloisa Passaro (ko contro l’altra coreana Jeon) e 30^ Claudia Rotili (che è stata eliminata per 15-8 dall’ungherese Szucs). Così le altre italiane: 35^ Chiara Mormile, 36^ Michela Battiston, 37^ Giulia Arpino, 39^ Michela Landi, 60^ Maria Clementina Polli, 61^ Manuela Spica.

Domani si chiude la tappa di Coppa del Mondo di sciabola ad Orano con le due competizioni a squadre. Il team azzurro nella gara maschile sarà composto da Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, quello femminile da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Manuela Spica.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).