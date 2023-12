Coppa degli Assi, Adobati Ferrari “Sicilia culla dell’equitazione”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Sicilia possiamo dire che è anche la culla dell'equitazione perché abbiamo una storia importante di cavalli partendo dai Sanfratellano a arrivare ai Nixima, che sono famosi in tutto il mondo". Lo ha detto Patrizia Adobati Ferrari, presidente di giuria della 38^ Coppa degli Assi, concorso ippico internazionale che si svolge a Palermo. La "Coppa degli Assi" e la "Fiera Mediterranea del Cavallo" sono organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona, il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. xd6/fsc