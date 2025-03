Contributo di accesso 2025, è attivo il portale per prenotare e pagare

VENEZIA (ITALPRESS) – Da oggi è attivo il portale per procedere alla prenotazione e al pagamento del Contributo di accesso 2025 al seguente link https://cda.ve.it/it/ dove l’utente troverà anche tutte le informazioni relative ad eventuali esenzioni, esclusioni e registrazioni.

La novità della sperimentazione per il 2025 prevede complessivamente 54 giornate invece delle 29 dell’anno 2024. Si inizierà con un blocco unico dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire a maggio (9 e 10, 11 e 16, 17,18 ,23,24,25 e 30,31), giugno (1,2 e 6,7,8 e 13,14,15 e 20,21,22 e 27,28,29) e luglio (4,5,6 e 11,12,13 e 18,19,20 e 25,26,27). Il contributo sarà dovuto dalle ore 8:30 alle ore 16. Rispetto alla sperimentazione del 2024, il contributo di accesso sarà di 5 euro per chi prenota entro il quart’ultimo giorno dal suo arrivo mentre sarà di 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente alla visita.

Per semplificare la registrazione si è introdotto l’accesso al portale mediante Spid, Cie e Cns. Le categorie che dovranno inserire la propria identità digitale, qualora non fossero residenti in Veneto, per registrarsi nei giorni del Cda sono le seguenti:

Lavoratori, anche pendolari, dipendenti, autonomi o imprenditori con sede di lavoro stabile nella Città antica o nelle altre isole minori della laguna; soggetti e componenti di nuclei familiari di soggetti che hanno pagato l’Imu nel Comune di Venezia; atleti ed accompagnatori che accedono alla Città antica o altre isole minori della laguna per partecipare a competizioni sportive riconosciute dal Coni, sue federazioni o da enti di promozione sportiva; locatari e componenti del loro nucleo familiare anagrafico di immobile sito nel Comune di Venezia purchè con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico; dipendenti di amministrazione pubbliche, assegnatari di alloggi di servizio nel Comune di Venezia e loro componenti del nucleo familiare anagrafico; coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al terzo grado di residente in Città antica o nelle isole minori della laguna; soggetti che invitano persone in visita nella Città antica o nelle isole minori della laguna o a persone iscritte nello schedario della popolazione temporanea in città antica con domicilio nella Città antica o nelle altre isole minori della laguna; parenti ed affini entro il primo grado di persone fisiche proprietarie di immobili a destinazione abitativa siti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna e non destinate a locazione turistica. Sul sito https://cda.ve.it/it/ è pubblicata la sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ).

