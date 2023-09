Contraccezione, Grandi “Ruolo decisivo del microbiota per la donna”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi abbiamo a disposizione tante diverse pillole contraccettive, tanti diversi preparati che contengono diversi ormoni, sia di tipo estrogenico che di tipo progestinico. In realtà, le pillole che abbiamo a disposizione non sembrano influenzare più di tanto la composizione del microbiota della paziente che assume la pillola". Lo afferma Giovanni Grandi, ricercatore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. in occasione dellla giornata di confronto e dibattito a Milano sul tema "Microbiota, infiammazione e dolore nella donna". "Quello che si è visto chiaramente - aggiunge - è che, a seconda del microbiota che la paziente ha, può metabolizzare diversamente pillole contraccettive. Sembra che il microbiota riesca davvero anche a impattare alcune terapie mediche che una donna può fare, ad esempio la contraccezione", f05/mgg/gtr