Buona la prima per OKC. A Orlando continuano gli scrimmage in vista della ripresa della regular season fissata per il 30 luglio e nella notte hanno disputato il loro primo test anche i Thunder: 98-84 contro Boston. Esordio nella bolla del Walt Disney World Resort anche per Danilo Gallinari, in campo per poco più di 15 minuti e a referto con 9 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Già in grande spolvero Adams e Gilgeous-Alexander con 17 punti a testa, fra i Celtics Kanter (11 punti) è l’unico in doppia cifra.

Nelle altre amichevoli, Ibaka (18 punti) trascina Toronto alla vittoria per 94-83 su Houston dove però Harden sembra già in forma (24 punti e 10 assist) e si è visto in campo anche Westbrook (10 punti e 9 rimbalzi), positivo al coronavirus prima della partenza per la Florida. Bene anche Philadelphia: 90-83 su Memphis con Harris in doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi), così come Valanciunas (20+11) nelle fila dei Grizzlies.

(ITALPRESS).