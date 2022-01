“È stata una trattativa molto complicata, il nome di Mattarella è stato fatto crescere giorno per giorno nella nostra comunità. È una figura di alto profilo, super partes e autorevole”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ai giornalisti a Montecitorio. “Il M5S continuerà a mantenere sino alla fine una posizione chiara e lineare. L’obiettivo primario era affrontare questo passaggio istituzionale molto complesso assicurando la stabilità dell’azione dell’esecutivo. Era fondamentale che questo passaggio non compromettesse la necessità di un’azione di governo che non si può interrompere per un solo giorno – ha proseguito Conte – Bisognava affrontare questo passaggio senza candidature che potessero spaccare il Paese, penso a Berlusconi. Come abbiamo ottenuto il risultato di indirizzare il confronto verso candidature non di parte ma di alto profilo, con particolare attenzione a eccellenze femminili”.

