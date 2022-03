Conte “Su militari russi in Italia vicenda chiara”

"In un momento di estrema difficoltà c'è stata da parte della Russia, e di Putin in particolare, l'offerta della disponibilità di mandare un gruppo di sanitari,, in ragione della grande esperienza da loro maturata in questo settore nelle precedenti pandemie", ha spiegato il presidente del M5S ed ex premier. gve/mrv