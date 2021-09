Conte: “Realizzare Patto per Napoli a ogni costo”

Il M5S farà di tutto per realizzare il Patto per Napoli senza guardare in faccia nessuno". Così Giuseppe Conte intervenendo a Napoli nel quartiere Sanità per una iniziativa elettorale a favore del candidato sindaco Manfredi, che giudica "il miglior interprete di questo Patto". fpa/tvi/gtr