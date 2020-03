Conte “Basta polemiche sugli aiuti dall’estero”

"Ho letto di qualche uscita polemica, e' impensabile che la nostra collocazione geopolitica possa essere condizionata da queste forniture. Vi prego, non insistiamo piu' con queste polemiche in questa situazione di emergenza". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa urgente in Senato sull'emergenza Coronavirus, facendo riferimento agli aiuti ricevuti, tra gli altri Paesi, da Russia e Cina.