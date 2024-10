LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Non lo so cosa farò, non ho ancora deciso, nella vita tutto è possibile”. Pep Guardiola con queste parole, domenica scorsa, ha risposte alle domande di Fabio Fazio durante l’intervista a “Che tempo che fa” sulla Nove. Non è un mistero che, con il contratto in scadenza, il suo lungo legame con il Manchester City possa chiudersi a fine stagione. Secondo il The Telegraph potrebbe rinnovare per un altro anno, ma dopo l’addio di Begiristain e l’incertezza riguardante i problemi del club sotto processo in Premier per le presunte irregolarità commesse, il divorzio a giugno non è da escludere. Secondo l’autorevole “Times”, ma un pò secondo tutta la stampa britannica e non solo, la Football Association ha lui in cima alla lista dei desideri per il ruolo da ct. Dopo l’addio di Southgate sulla panchina dei “tre leoni” c’è il tecnico ad interim Lee Carsley, ma la soluzione definitiva non c’è ancora e per il “Times”, la FA avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Guardiola. Lo stesso giornale inglese spiega che ci sono anche altre piste che portano a Thomas Tuchel, Eddie Howe e Graham Potter, ma l’obiettivo numero 1 della FA è lui: Pep Guardiola.

