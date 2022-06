Consumi, segnali di ottimismo

Segnali di ottimismo sul fronte dei consumi. A maggio l'Osservatorio Confimprese-EY registra un balzo in avanti con il totale mercato a +6,2%, in netta crescita rispetto ad aprile. Il quadro migliora di mese in mese, complice non solo la stagione estiva, ma anche la ritrovata libertà di circolazione e la graduale diminuzione dell'incidenza dello smart working. mgg/gtr