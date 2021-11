Consumi in crescita ma l’inflazione preoccupa

A ottobre l'indicatore dei consumi Confcommercio segnala un incremento su base annua del 3,4%, consolidando la tendenza al recupero iniziata in primavera. In linea con l'ampliamento delle occasioni di fruizione del tempo libero, la domanda delle famiglie si è orientata in misura più significativa verso i servizi. fsc/sat/red