Consulenti finanziari, la sfida è governare l’incertezza

La sfida principali in un mondo sempre piu' globalizzato e' quella di governare l'incertezza. A dirlo Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank, in occasione della seconda giornata di Consulentia, l'appuntamento dedicato al mondo dei consulenti finanziari. spa/abr/red