PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Quello che abbiamo fatto è importante sia per la nostra carriera che per il curling italiano che aveva bisogno di una spinta e quale migliore di questa? Speriamo in vista di Milano-Cortina che il movimento si amplii anche grazie a questi risultati”. Lo hanno detto in coro Stefania Constantini e Amos Mosaner, protagonisti dello storico oro del curling alle Olimpiadi invernali. I due azzurri sono stati oggi ospiti di Casa Itala a Pechino, dove hanno rivisto le immagini della loro cavalcata. “Grazie a questo risultato adesso cambieranno tante cose. Non siamo abituati, ma sarà una bella esperienza anche questa. Paragone con Jacobs? Un enorme onore per noi”. Sullo sfondo ci sono già le prossime Olimpiadi in casa a Milano-Cortina. “Le Olimpiadi in casa capitano una sola volta nella vita. E’ difficile pensarci adesso, ma sicuramente non vedo l’ora di rappresentare l’Italia nuovamente e questo comporterà lavorare altri quattro anni e quindi dovremo rimanere sul pezzo”.

(ITALPRESS).

