CATANZARO (ITALPRESS) – Su iniziativa del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, nella persona di Domenico Naccari, si è svolto il primo incontro,avvenuto da remoto, tra la Camera di Commercio della Regione di Rabat (Marocco) e quella calabrese di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia. Erano presenti: il presidente della Camera di Commercio, dell’ industria e dei servizi della Regione di Rabat-Sale-Kenitra Hassan SAKHI, la presidente della commissione economica Siham Abouabdillah ed Hamad Jamal membro eletto della predetta organizzazione, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo, il console onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria Domenico Naccari, il suo consulente Nicolino La gamba e Chiara Porta Crozon.

L’incontro ha fatto seguito a quello avvenuto a Vibo Valentia presso il Valentianum nel corso del quale il diplomatico calabrese aveva incontrato i vertici della Camera di Commercio con l’intento di creare proficue relazioni bilaterali con il Marocco.

Nel corso del colloquio, i due presidenti hanno convenuto che sono possibili importanti forme di cooperazione tendenti allo sviluppo delle imprese dei rispettivi territori.

Il presidente di Falvo ha ricordato che le due nazioni hanno una storia di amicizia e di partenariato e che la struttura da lui rappresentata raggruppa tre camere di commercio,essendo conseguentemente espressione di migliaia di attività produttive operanti nelle provincie calabresi. Dal canto suo il presidente Hassan Sakhi ha evidenziato che la Camera di Commercio da lui guidata è l’ espressione della Regione di Rabat-Sale-Kenitra.

I due rappresentanti si sono confrontati nella possibile redazione di un documento contenente le caratteristiche dei territori e delle rispettive entità produttive, per poi poter proporre alle varie realtà territoriali le possibilità di scambio e di investimento.

L’incontro si è concluso con soddisfazione dei presenti e con l’impegno di programmare un ulteriore incontro per concretizzare ed approfondire i temi e le possibilità di sviluppo.

Il Console Naccari ha proposto, all’esito degli incontri, di effettuare un viaggio in Marocco per attuare le relazioni e dare la possibilità alle aziende calabresi ed a quelle marocchine di concretizzare scambi economici e commerciali.

