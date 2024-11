MILANO (ITALPRESS) – Il Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano condanna con la massima fermezza l’atto vandalico dell’incendio della bandiera serba avvenuto in Piazza Duomo a Milano. La distruzione di simboli nazionali rappresenta un atto di intolleranza ed estremismo, fenomeni che minacciano l’intera comunità, non solo il gruppo o i singoli direttamente colpiti.

Con questa dichiarazione, il Consolato Generale esprime profonda preoccupazione per la profanazione dei simboli nazionali della Repubblica di Serbia e manifesta la convinzione che le autorità competenti dello Stato ospitante, nello spirito delle consolidate relazioni bilaterali, faranno tutto il possibile per identificare e perseguire quanto prima i responsabili di questo atto violento.

foto: ufficio stampa Consolato Serbia Milano

