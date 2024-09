DETROIT (USA) (ITALPRESS) – Il Consolato d’Italia a Detroit, sotto la guida della Console Allegra Baistrocchi, prosegue il suo impegno nella promozione delle eccellenze italiane nel territorio statunitense, con un focus particolare sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Grazie alla collaborazione con RetImpresa – Agenzia di Confindustria, Reputation Research e We The Italians, tre startup italiane operanti nel settore della mobilità sostenibile sono state selezionate per partecipare al concorso The Perfect Pitch, un’iniziativa che ha permesso loro di presentarsi ai principali stakeholder e venture capitalist del Michigan, grazie all’instancabile lavoro della struttura diplomatica.

Quest’anno segna anche la terza edizione di LoveITDetroit, un evento ormai riconosciuto come piattaforma di promozione dell’innovazione italiana, completamente dedicata alle tecnologie avanzate. In questa edizione, il focus si è concentrato su settori di grande rilevanza globale: intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità ed energia.

Il vicegovernatore del Michigan, Garlin Gilchrist II, ha partecipato anche quest’anno all’evento finale, sottolineando il grande interesse del Michigan verso l’Italia, tracciando le linee guida per una maggiore collaborazione tra i due Paesi, e dando seguito all’impegno del Consolato in questa direzione.

La Console Baistrocchi ha commentato con entusiasmo: “Gli eventi che organizziamo mirano a mostrare l’Italia contemporanea in tutte le sue sfaccettature. Le startup italiane sono un esempio splendido delle nostre eccellenze. Seguendo la guida della presidenza italiana del G7, stiamo promuovendo un’agenda che mette al centro l’innovazione, l’intelligenza artificiale e la tecnologia, dando nel contempo spazio alle nuove generazioni italiane”.

Un ruolo fondamentale in questo percorso è stato svolto da RetImpresa, che mira a far incontrare la domanda e l’offerta di innovazione in settori chiave, attraverso il suo concorso Rock ha dato alle startup italiane concrete opportunità di ottenere finanziamenti e di avviare un progetto di espansione negli Stati Uniti.

Questo programma ha creato un ponte reale tra l’innovazione italiana e il mercato americano, aprendo le porte a nuove possibilità di crescita.

“Con il prezioso supporto del Consolato italiano, le migliori startup di Rock hanno sviluppato networking e arricchito il proprio bagaglio professionale, migliorando i contenuti e gli aspetti comunicativi del pitch aziendale, e soprattutto la rete di relazioni internazionali strategiche per entrare in un mercato come gli USA”, ha detto il direttore di RetImpresa Carlo La Rotonda.

La grande novità di quest’anno è stata la presenza di telecamere che hanno documentato l’intero percorso, dalle selezioni delle startup fino agli incontri con gli investitori. Questo materiale diventerà un programma televisivo, che vedrà come giudici e mentor delle startup la giornalista e conduttrice televisiva Monica Marangoni, Davide Ippolito, fondatore di Reputation Research, e il Direttore di RetImpresa Carlo La Rotonda.

“Questo programma non è solo intrattenimento, ma anche una vera e propria formazione business – ha sottolineato Davide Ippolito, esperto di reputazione e comunicazione -. E’ contemporaneamente un servizio per il Sistema Italia e per il nostro Paese, e può essere considerato a tutti gli effetti un servizio pubblico”. Ippolito ha sottolineato come questa iniziativa non solo promuova le eccellenze italiane, ma rafforzi la reputazione dell’Italia come hub di innovazione e imprenditorialità.

Questa iniziativa si pone in continuità con il lavoro fatto dal Consolato negli ultimi anni per combattere gli stereotipi su entrambi i fronti. In Michigan, per anni si è narrata un’immagine dell’Italia ancora legata esclusivamente alle vecchie tradizioni, mentre oggi l’Italia è una nazione all’avanguardia, con un forte legame economico e tecnologico con il resto del mondo.

Allo stesso tempo, anche in Italia esiste una percezione limitata del Michigan, e in particolare di Detroit, spesso ancora vista attraverso il prisma del passato industriale. Il Consolato lavora per cambiare questa percezione, mostrando le straordinarie potenzialità di una regione che è oggi un hub per l’innovazione e la tecnologia, capace di attrarre investimenti e partnership strategiche.

Questo impegno costante del Consolato si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’Italia, che Baistrocchi ha portato avanti con risultati concreti e rilevanti. Nel corso degli ultimi tre anni, il Consolato ha realizzato più di 100 eventi che riflettono la trasformazione dell’Italia su più fronti. La prima edizione di LoveITDetroit è stata interamente dedicata al Made in Italy, celebrando l’artigianalità e il design italiano. L’anno successivo, il tema della sostenibilità ha dominato la seconda edizione, con eventi caratterizzati da un approccio sostenibile, sia nei contenuti che negli allestimenti.

Ora, nel 2024, il Consolato guarda al futuro, portando avanti un’agenda che mette al centro innovazione e tecnologia, per far emergere le eccellenze italiane in un contesto globale sempre più competitivo.

