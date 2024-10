BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’Unione europea, ha riaffermato in un vertice a Bruxelles “il grande valore” che l’UE attribuisce al suo partenariato strategico con il Marocco.

Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito la necessità di preservare e continuare a rafforzare le strette relazioni con il Regno in tutti i settori del partenariato Marocco-UE.

Secondo quanto riporta l’agenzia MAP, si tratta della terza volta, dalla decisione della Corte di giustizia dell’UE di due settimane fa, che gli organi del’UE riaffermano questo impegno al massimo livello.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’alto rappresentante dell’UE, Josep Borrell, hanno infatti ribadito, in una dichiarazione congiunta, l’impegno del blocco europeo a preservare e rafforzare ulteriormente le strette relazioni con il Marocco in tutti i settori, secondo il principio “pacta sunt servanda”.

Questo impegno è stato ribadito questa settimana dal capo della diplomazia dell’UE, che ha presieduto il Consiglio Affari Esteri dell’UE, sottolineando “l’immenso valore” che l’UE attribuisce al partenariato strategico con il Marocco.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).