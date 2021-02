MILANO (ITALPRESS) – Con 47 voti contrari e 30 favorevoli, su 77 presenti, l’aula del Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, Attilio Fontana. Uno scroscio di applausi si è levato dai banchi della maggioranza, al grido di ‘Fontana! Fontana!’.

Non hanno partecipato al voto della mozione di sfiducia lo stesso governatore e la consigliera regionale leghista Selene Pravettoni, assente per congedo. Tra le opposizioni risulta non votante Patrizia Baffi, di Italia Viva.

