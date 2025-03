Consiglio d’Europa, nel 2026 l’Italia ospiterà la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il prossimo anno la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d’Europa sarà ospitata dal Parlamento italiano, alla Camera e al Senato. Il nostro obiettivo sarà replicare l’ottima organizzazione che abbiamo visto a Strasburgo. Sono convinto che sarà una nuova e preziosa occasione anche per approfondire i numerosi spunti offerti da queste giornate”. Lo ha annunciato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in chiusura della sessione dei lavori della Conferenza europea dei Presidenti dei Parlamenti di questa mattina, al palazzo d’Europa, a Strasburgo. Era dal 1975, prima edizione della riunione, che la conferenza non si teneva più in Italia. Fontana, a nome della Camera dei deputati e del Senato, ha invitato tutti i Presidenti dei Parlamenti coinvolti all’appuntamento 2026, a Roma.

– foto Consiglio d’Europa –

(ITALPRESS).