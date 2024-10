VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, in piazza San Marco, la consegna dei diplomi di laurea ad oltre mille studenti di Ca’ Foscari. Ad aprire la cerimonia è stata la rettrice Tiziana Lippiello che ha accolto le neo dottoresse e i neo dottori sul palco per la proclamazione. A portare le congratulazioni dell’Amministrazione è stato il consigliere con delega “Città di Venezia, cultura: progetto futuro” Stefano Zecchi: “Ca’ Foscari è una celebre università di cui bisogna essere orgogliosi – ha detto rivolgendosi alle studentesse e agli studenti – Stiamo vivendo un momento storico particolare, ma la cultura e lo studio ci consentono di andare avanti e superare le difficoltà che incontrerete nella vita. Focalizzatevi sulle vostre passioni e sui vostri sogni, trasformandoli con umiltà in idee e poi in realtà. Fondamentale è il rispetto per il prossimo, la cosa più difficile da imparare e insegnare è quella di ragionare con la propria testa per essere liberi”. La cerimonia di proclamazione dei laureati della sessione estiva 2023/2024 si è chiusa con il tradizionale lancio del tocco.

