Consap, Giacomoni “Rilancio del fondo per lo Studio è una grande opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Consap sta lavorando da tempo per far conoscere a tutti la grande opportunità che si chiama Fondo per lo Studio, lo strumento finanziario nato nel 2010 su iniziativa del Governo Berlusconi e dell’allora Ministro della Gioventù Giorgia Meloni, oggi potenziato grazie al lavoro sinergico tra il ministero dello sport e delle politiche giovanili, il ministero dell’Università, quello dell’Economia e Consap S.p.A“. Così il presidente di Consap Spa, Sestino Giacomoni, nel suo intervento all’evento organizzato a Roma da Forza Italia: “l’Università è Futuro – Gli Stati Generali dell’Università”.

“Il Fondo, che consente agli studenti meritevoli di accedere ad un prestito (che a breve arriverà fino a 50.000 euro) per finanziare gli studi, riparte ora con due elementi fondamentali che finora erano mancati: la garanzia di ultima istanza dello Stato, approvata dal Parlamento su richiesta di Consap e una capillare campagna informativa rivolta a studenti, scuole e università – ha spiegato Giacomoni -. Per questo sono intervenuto fuori programma a questa iniziativa sugli Stati Generali dell’Università, rendendomi disponibile a partecipare a tutti gli incontri con i giovani in cui mi inviteranno, indipendentemente da chi li organizzerà, per parlare di una grande opportunità che hanno per investire sul loro futuro: il rilancio del Fondo per lo Studio. Il prestito sarà accessibile a tutti gli studenti che abbiano conseguito almeno 75/100 alla maturità e che superino annualmente almeno la metà degli esami previsti”.

“Grazie alla garanzia dello Stato del 70% gestita da Consap, le banche non avranno più motivi per rifiutare le richieste, rendendo lo strumento finalmente operativo su larga scala – ha proseguito il presidente di Consap -. A dicembre, grazie alla disponibilità del ministro Abodi, il Fondo Studio è stato rifinanziato con oltre 10 milioni di euro ed anche il decreto ministeriale è in dirittura d’arrivo. Tutte le informazioni, comprese le condizioni e l’elenco delle banche aderenti, saranno disponibili a breve sul sito ufficiale di Consap S.p.A. (www.consap.it). Con questo rilancio, il governo punta ad aumentare la percentuale dei laureati in Italia, oggi ferma al 29,2%, la più bassa in Europa, dietro di noi c’è solo la Romania, nella consapevolezza che investire sulla formazione è un investimento strategico per il futuro dell’intero Paese”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).