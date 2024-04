Confronto su idee e criticità, Lnd lancia “Quarto Tempo”

ROMA (ITALPRESS) - Consolidare la comunità del calcio dilettantistico, creare un laboratorio di idee e individuare le criticità e punti di forza per costruire un futuro più solido per il calcio di base. Sono gli obiettivi di “Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico”, evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e in programma dal 17 al 19 maggio a Lanciano Fiera. Un evento che porterà le varie componenti a confrontarsi sul futuro del movimento. spf/glb/gtr