CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta. Le condizioni cliniche sono stazionarie. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi”. Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana in merito alle condizioni del pontefice, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli.

“Papa Francesco è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore; in particolare modo intende rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui”, prosegue la Sala Stampa vaticana.

Dagli accertamenti effettuati in questi giorni è emersa un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie.

