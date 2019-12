CONCORSO “MIGRANTI E DIRITTI”, VINCE FOTO DI SINATRA

Nell’aula consiliare di Palazzo delle Aquile si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Palermo, Migranti e Diritti”, ideato e promosso dallo studio Palmigiano con il patrocinio del Comune e dell’Accademia di Belle Arti.

Dieci le fotografie esposte, di amatori e professionisti, che raccontano da diversi punti di vista il tema dell’accoglienza nel capoluogo palermitano. La giuria ha deciso di premiare lo scatto di Giuseppe Sinatra (per lui ha ritirato la targa Antonio Macaluso) che ha ricevuto la somma di 500 euro: il vincitore ha deciso di devolvere l’assegno in beneficenza all’Associazione Photofficine Onlus, che si occupa di laboratori per ragazzi socialmente svantaggiati.

A consegnare il premio, l’avvocato Alessandro Palmigiano, ideatore del concorso, il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Mario Zito e il presidente del Tribunale di Palermo, Salvatore Di Vitale. Agli altri 9 finalisti è stata consegnata una targa di partecipazione.

Al termine della cerimonia l’avvocato Palmigiano ha donato la somma di 500 euro a un delegato della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, come contributo e riconoscimento da parte dell’organizzazione per l’attività di accoglienza che la Missione svolge da anni in città.

(ITALPRESS).