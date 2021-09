ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima giornata di gare della Fase Nazionale 2021 di Rete Refugee Teams, che ha avuto luogo presso lo Stadio dei Marmi, parte della Settimana Europea dello Sport, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Sport e Salute e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e che sta coinvolgendo circa cento giovani ospiti delle strutture di accoglienza del Paese. La manifestazione, promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Anci, Cittalia e il Servizio Centrale della Rete Sai, rivolto ai minori stranieri, proseguirà anche domani, con le protagoniste – Marsala (Sicilia), Raffadali (Sicilia), Asti (Piemonte), Firenze (Toscana), Bologna (Emilia Romagna), Cerro a Volturno (Molise), Alto Sannio (Campania) e Carmiano (Puglia) – impegnate nelle ultime sfide per la vittoria finale. Dopo le prime gare dei due gironi in cui sono state suddivise le finaliste, sono ancora incerte le posizioni che determineranno gli accoppiamenti validi per decretare la classifica finale, nonchè la vincente della settima edizione di un progetto che nel 2021 ha coinvolto circa 1300 ragazzi e oltre 110 centri di accoglienza di 18 diverse regioni italiane. Al termine delle attività, è prevista la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità e delle istituzioni sportive.

(ITALPRESS).