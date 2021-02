Nell’ambito della campagna di solidarietà natalizia 2020 “Con tutto il cuore”, Conad Nord Ovest ha consegnato all’Irccs Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, centro di riferimento nazionale e internazionale per molte patologie, anche pediatriche, 60 mila euro raccolti nei punti di vendita delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. La cifra contribuirà all’acquisto di un’apparecchiatura portatile di neurofisiologia multifunzionale con video-EEG, elettromiografia, elettroneurografia e potenziali evocati utile a formulare diagnosi sempre più precise e tempestive nella valutazione delle funzioni del sistema nervoso dei neonati e dei bambini seguiti dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile diretta dal professore Duccio Maria Cordelli. Questo strumento potrà essere utilizzato al letto del bambino anche nelle terapie intensive neonatali e pediatriche. In caso di encefalopatie e neuropatie acute, la diagnosi certa è infatti fondamentale per intraprendere cure efficaci e consentire a questi bambini di condurre una vita normale. “Questa strumentazione favorirà una diagnosi più precoce e accurata e permetterà un trattamento più rapido e efficace per molti bambini. Siamo grati a Conad e a tutti i suoi clienti che hanno dato il loro sostegno al nostro lavoro”, sottolinea Cordelli. “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione dei nostri clienti che condividono i progetti solidali Conad, rinnovandoci la fiducia ogni giorno”, sottolinea il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. “Ci riempie di orgoglio sapere che il nostro aiuto potrà contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti del Sant’Orsola. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che hanno mostrato di credere nella partnership e nella solidarietà legata all’iniziativa ‘Con Tutto il Cuore’ e che quotidianamente fanno di questa struttura un’eccellenza italiana”, conclude.

(ITALPRESS).