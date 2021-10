PALERMO (ITALPRESS) – Conad da sempre sostiene lo sport, uno stile di vita sano e il benessere psicofisico delle persone. Anche per il 2021 l’insegna conferma il proprio impegno, supportando – attraverso la cooperativa PAC 2000A Conad – Palermo International Half Marathon, gara internazionale su strada in programma il 17 ottobre sul tradizionale tracciato tra Mondello ed il centro città, valida quale seconda tappa dell’VIII edizione del Running Sicily – Coppa Conad.

La gara, organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello con la collaborazione tecnica dell’Asd Medi@, quest’anno sarà valida per il Titolo Italiano Assoluto Paralimpico di Mezza Maratona.

Realizzata grazie al supporto di Conad, la manifestazione, insieme a tante altre azioni concrete messe in atto da Cooperative e Soci sul territorio a sostegno dello sport e della Comunità, fa parte di Sosteniamo il Futuro, il grande progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di Conad. Attraverso questo programma, la prima insegna della Grande Distribuzione si impegna ad alimentare la crescita e il benessere delle comunità in cui opera ogni giorno.

Palermo International Half Marathon valorizza il ruolo fondamentale dello sport per Conad, una sana pratica sportiva incentrata sui valori dell’impegno, dell’umiltà, dello spirito di squadra e del piacere di stare insieme. La VIII edizione fa parte, insieme alla Maratonina di Terrasini (svoltasi a giugno) e il Trofeo per le antiche vie di Trappeto (gara di 10 km rinviata a dicembre), del circuito podistico Running Sicily al termine del quale verrà assegnata la Coppa Conad a coloro che si saranno piazzati con i migliori tempi nelle tre gare.

“La Running Sicily non è solo una gara sportiva – ha dichiarato Vittorio Troìa, direttore divisione Sicilia Pac2000a Conad – ma un momento da condividere con le famiglie, i ragazzi e i bambini per promuovere i sani principi dello sport. In Conad riconosciamo allo sport un ruolo fondamentale nel diffondere valori sani come impegno, umiltà, spirito di squadra. Quale leader in Italia nel nostro settore e forti del rapporto di prossimità che ci unisce ai territori in cui operiamo, abbiamo il dovere di offrire un contributo tangibile alla comunità volto alla sua crescita e al suo benessere”.

La mezza Maratona di Palermo si terrà il 17 ottobre e vedrà oltre all’organizzazione della 21 km, anche un percorso da 10 km e uno non competitivo da 3 km rivolto a famiglie e bambini. L’evento avrà come cornice l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello dove partiranno e si concluderanno le gare e all’interno del quale si terranno le premiazioni. Conad sarà inoltre a fianco di tutti i partecipanti, fornendo i prodotti per i ristori durante e a fine percorso.

