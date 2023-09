BARI (ITALPRESS) – La Puglia si racconta al mondo. Questa mattina, nella sala di Jeso della presidenza della Regione Puglia, il governatore Michele Emiliano, l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane e il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale hanno infatti presentato il Piano Media Estero e Italia, uno strumento strategico a cui sono stati dedicati circa 4 milioni di euro, finalizzato al progressivo ampliamento della stagione turistica per tutto l’anno e imperniato attorno a cinque aree di riferimento: wedding, enogastronomia, arte e cultura, cammini e bike.

“Per noi – sottolinea Emiliano – la stagione turistica in realtà comincia quando finisce quella classica. Quest’anno le cose sono andate abbastanza bene sia dal punto di vista dei numeri, sia soprattutto da quello della qualità e dell’accoglienza: i turisti hanno avuto la possibilità anche in pieno agosto di avere un trattamento generale di buon livello”.

“La finalità vera delle nostre politiche è però quello di attrarre turisti a partire da settembre e fino a maggio, che è considerata bassa stagione ma offre invece sia dal punto di vista climatico, sia da quelli della bellezza e degli eventi altrettanto rispetto all’estate. Questo piano da 4 milioni di euro comunicherà al mondo intero, mirando al turismo straniero, che è diverso da quello nazionale perchè dà un contributo superiore al Paese: mentre il turismo nazionale fa bene alla Puglia perchè sposta denaro qui, quello che viene dall’estero aumenta la ricchezza dell’Italia. Questo lo facciamo quindi in nome di tutto il comparto turistico nazionale”.

“Non c’è mai stata – prosegue – una campagna di questa importanza. Una campagna che mira al turismo di qualità: a noi i numeri interessano fino a un certo punto. Devono essere utili all’interno di un target di qualità, fatto di persone in grado di scegliere luoghi e strutture di lusso – una fetta del mercato importante – senza eliminare la possibilità per i soggetti a basso reddito di trovare strutture adatte alla loro capacità di spesa. I numeri non sono un’ossessione. Competere con Roma, Venezia e Firenze non è semplice e non abbiamo intenzione di farlo. Vogliamo coprire l’intera stagione, dare continuità all’attività imprenditoriale di questa grande comunità di imprese turistiche. Le nostre idee sono poche, semplici ma chiare”.

“I percorsi di internazionalizzazione sono sempre stati al centro della strategia regionale da qualche lustro, è una delle colonne portanti delle politiche del turismo pugliese – spiega l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane – Lo sarà ancor di più all’interno della nuova programmazione che stiamo aggiornando, perchè ci interessano molto alcuni mercati da consolidare, quelli su cui abbiamo già cominciato a lavorare in questi anni, assieme a questi stiamo toccando nuove nuovi mercati che per noi sono assolutamente di riferimento e questo processo comincia a portare dei risultati significativi. Nel maggio di quest’anno i flussi e le presenze straniere sul territorio regionali sono arrivati al sessanta per cento della presenza totale, un dato assolutamente significativo per una regione che ormai è diventata destinazione internazionale. Questo Media Plan, uno dei più importanti in termini di sforzo che la Regione Puglia sta mettendo sul campo, ci darà ancora di più la possibilità di essere presenti in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, l’Australia, ma anche con un occhio all’Oriente con nuove iniziative che verranno in Paesi che per noi possono rappresentare un una prospettiva di lavoro, penso per esempio al Giappone o alla Cina”.

Per il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale “è senza dubbio la più grande campagna internazionale della Regione Puglia con #WeAreInPuglia in tutte le testate giornalistiche più importanti. La Puglia si promuove sui mercati internazionali cercando di destagionalizzare l’offerta, soprattutto perchè in questo periodo, con il nostro clima, possiamo accogliere turisti, questo è anche un invito a tutti i pugliesi a riscoprire le spiagge libere ora che si può andare al mare ancora volentieri”.

– foto: xa2/Italpress

(ITALPRESS).