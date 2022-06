ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Commissario Straordinario per il Giubileo e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno presentato oggi gli interventi relativi al Progetto Caput Mundi che stanzia complessivamente 500 milioni per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma e del Lazio. Il progetto è ripartito in 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali da realizzarsi a cura di vari soggetti attuatori (Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, con il coinvolgimento delle varie Soprintendenze, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell’Appia Antica, Diocesi di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale). Gli interventi definiscono un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, turistico e culturale di Roma e del Lazio, usando l’opportunità offerta dal Pnrr in coincidenza con il Giubileo del 2025. L’obiettivo è quello di creare nuovi percorsi turistici e di rilanciare anche quei luoghi o monumenti “minori” che spesso vengono dimenticati. Il Ministero del Turismo è l’Amministrazione titolare del programma Caput Mundi e ha concertato con il Commissario Straordinario per il Giubileo, che il Governo ha individuato nel Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la lista degli interventi e lo ha delegato all’attuazione degli stessi. I tre macro-obiettivi di questo grande progetto di rilancio culturale ed economico della Capitale sono: aumentare significativamente il numero di complessi turistici fruibili, creare offerte alternative ai percorsi tradizionali anche fuori dal centro storico, formare personale qualificato da far entrare in servizio. I 335 progetti riguardano: Roma Capitale con 128 interventi per 232 milioni di euro; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con 149 interventi per 192,1 milioni; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti con 6 interventi per 6,8 milioni; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale con 26 interventi per 17,9 milioni; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina con 5 interventi per 6,5 milioni; il Ministero della Cultura – Parco Archeologico del Colosseo con 10 interventi per 20 milioni; il Ministero della Cultura – Parco Archeologico dell’Appia Antica con 7 interventi per 11,8 milioni; il Ministero Turismo con 2 interventi per 7,8 milioni; la Regione Lazio con 1 intervento da 1,7 milioni; la Diocesi di Roma con 1 intervento da 230mila euro. Le 6 linee di intervento di Caput Mundi riguardano: il “Patrimonio Culturale di Roma per EU-Next Generation”, con la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico architettonico della città di Roma (52 interventi); Percorsi Giubilari 2025 – dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana – finalizzati alla valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, restauro di luoghi e di edifici di interesse storico e percorsi archeologici (149 interventi); #LaCittàCondivisa, patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano ed extraurbano (61 interventi); #Mitingodiverde, che riguarda parchi, giardini storici, ville e fontane (55 interventi); #Amanotesa, finalizzata ad incrementare l’offerta culturale nelle periferie per favorire l’integrazione sociale (4 interventi); #Roma 4.0, che prevede la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di siti e app per turisti (14 interventi). “E’ una gran bella giornata per Roma e per tutta Italia perchè parte ufficialmente questo progetto. Sono tanti interventi, uno più bello dell’altro che consentiranno di fruire meglio Roma, non solo nei siti già conosciuti, ma anche in quelli meno conosciuti”, ha affermato il ministro Garavaglia. “E’ un progetto di grandissime proporzioni – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – con interventi dedicati a migliorare il nostro patrimonio artistico, culturale, naturalistico e a renderlo fruibile da tutti, nel centro e nelle periferie. Un’occasione per trasformare Roma e renderla ancora più bella”.

