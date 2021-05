ROMA (ITALPRESS) – Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delle comunità energetiche attraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto sul tema. E’ l’obiettivo della proposta elaborata dall’Enea per la governance delle comunità energetiche basata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali per migliorare la sostenibilità ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la coesione sociale. La proposta verrà presentata il prossimo 19 maggio nel corso di un webinar organizzato dal dipartimento Enea di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, per approfondire le opportunità in questo settore attraverso un tavolo di confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni, municipalità, aziende e associazioni di categoria, anche a seguito della normativa sulle comunità energetiche introdotta a settembre scorso. Per supportare e favorire lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili, Enea ha sviluppato RECON, uno strumento innovativo, di facile utilizzo e disponibile online che consente di effettuare analisi preliminari di tipo energetico, economico e finanziario in ambito residenziale. Sulla base di semplici informazioni come consumi elettrici, caratteristiche degli impianti e alcuni parametri legati all’investimento, RECON è in grado di stimare resa energetica, impatto ambientale, autoconsumo e condivisione dell’energia nelle CER e di calcolare i flussi di cassa e i principali indicatori economici e finanziari, considerando diverse forme di finanziamento dell’investimento e gli incentivi previsti dall’attuale quadro regolatorio. Altri punti di forza di questo tool sono la versatilità e la capacità di analizzare cluster di abitazioni con diversi livelli di conoscenza delle informazioni; inoltre, nel caso in cui i consumi non siano disponibili, il simulatore li stima sulla base di algoritmi implementati ad hoc. Realizzato nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico, RECON può già annoverare tra gli utilizzatori Acer Reggio Emilia e il Comune di Magliano Alpi (CN) – una delle prime CER in Italia – ai quali Enea fornisce adeguata formazione e assistenza sulla valutazione dei risultati e sul quadro regolatorio in vigore. Oltre a RECON, l’offerta tecnologica della piattaforma Enea, denominata Local Energy Community, si compone di altre tecnologie, tra cui: un “cruscotto” per la gestione di una comunità energetica rinnovabile; il Portale Dhomus per la raccolta, aggregazione e analisi dei dati provenienti dagli utenti residenziali, con la possibilità di fornire feedback educativi all’utente. Inoltre, è in corso di realizzazione una piattaforma dedicata a servizi di Local Token Economy con strumenti basati su tecnologia Blockchain per lo scambio di beni e servizi secondo uno schema mutualistico, cooperativo e sostenibile.

