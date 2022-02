Comune Napoli e industriali firmano intesa su sostenibilità e crescita

“Per poter dare delle risposte concrete ai bisogni dei cittadini più fragili il pubblico ha bisogno del privato, delle imprese, soprattutto in una città come Napoli dove c’è il record internazionale delle fragilità”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Partanna dove è stato siglato un protocollo d’intesa con l’Unione industriali teso a favorire una crescita del territorio sostenibile e inclusiva, con l’obiettivo di ridurre la marginalità e il disagio sociale presenti in particolari aree. fpa/tvi/mrv